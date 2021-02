Segundo foguete da SpaceX volta a explodir, ao aterrissar

Quarta 03/02/21 - 6h21

Protótipo de foguete da SpaceX explodiu ao aterrissar nesta terça, após voo de teste, na segunda explosão desse tipo. A primeira foi em dezembro do ano passado.

"Voltamos a ter um excelente voo. Temos apenas que trabalhar um pouco na aterrissagem", declarou o porta-voz da SpaceX .

O fundador, Elon Musk, não se pronunciou. O foguete SN9 decolou de Boca Chica, no estado do Texas, às 15h30 (horário local) e desligou progressivamente seus motores à medida que alcançava a altitude de 10 km.

Ao tentar retornar à posição vertical para pousar, começaram os problemas: o foguete chegou muito rapidamente, e em ângulo ruim. Aterrissou em meio a barulho ensurdecedor e explodiu.