Manchetes: ”País agiliza liberação e compra de mais vacinas” - ”Anvisa flexibiliza uso emergencial de vacina” - ”Novo golpe pega quem já pediu consignado do INSS”

Quinta 04/02/21 - 8h52

Manchetes dos jornais, nesta quinta-feira:



Folha de São Paulo: “Bolsonaro pede reformas a novos líderes do Congresso”

O Estado de São Paulo: ”Bolsonaro, Pacheco e Lira prometem aprovação de reformas”

O Globo: ”País agiliza liberação e compra de mais vacinas”

Agora (SP):”Novo golpe pega quem já pediu consignado do INSS”

Correio Brasiliense (Brasília):”Anvisa flexibiliza uso emergencial de vacina”

Estado de Minas: ”O que o planalto quer do congresso”

Correio do Povo: ”Bolsonaro garante esforço para a compra de vacinas”

Jornal do Commercio: ”Vacina mais rápido”

Correio: ”Escola municipais da capital voltarão às aulas no dia 18”

O Tempo: “Anvisa muda regra, e Brasil negocia compra da Sputnik”

Zero Hora: ”Reformas e socorro federal reduzem rombo nas contas do governo estadual”