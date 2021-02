De quarta para quinta, foram 56.873 novos casos e 1.232 mortes, no Brasil

Sexta 05/02/21 - 6h05

Números do Ministério da Saúde:



- O número total de mortes no Brasil subiu para 228.795.

- Há 2.818 óbitos em investigação no país.-

- Foram registradas 1.232 mortes, de quarta para quinta-feira.

- O total de pessoas infectadas desde o início da pandemia chegou a 9.396.293.

- Foram confirmados 56.873 novos casos.

- 875.735 pessoas com casos ativos da doença estão em acompanhamento.

- 8.291.763 pessoas se recuperaram.