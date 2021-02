Ministro da Economia admite auxilio emergencial, mas para metade dos que receberam em 2020

Sexta 05/02/21 - 6h19

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o auxílio emergencial pode voltar, mas, desta vez, para metade dos beneficiários que receberam o pagamento em 2020.

DEPENDE

O ministro disse que a retomada do auxílio depende do acionamento de "cláusulas necessárias".

ROBUSTO

Ainda Paulo Guedes:

- O auxílio emergencial, se nós dispararmos as cláusulas necessárias, dentro de um ambiente fiscal robusto, já mais focalizado – em vez de 64 milhões, pode ser a metade disso, porque a outra metade retorna para os programas sociais já existentes –, isso nós vamos nos entender rapidamente porque a situação do Brasil exige essa rapidez."