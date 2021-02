Índia procura 190 desaparecidos na avalanche que desceu do topo do mundo

Segunda 08/02/21 - 6h51

Equipes de resgate procuram cerca de 190 pessoas desaparecidas na cordilheira dos Himalaias indianos, topo do mundo, nesta segunda-feira (dia 8).

TÚNEL

Entre elas, estão pessoas presas em um túnel. A avalanche ocorreu ontem, domingo, no Nanda Devi, o segundo pico mais alto da Índia.

GELADAS

As águas geladas varreram projeto hidrelétrico chamado Rishiganga e danificaram outro projeto hidrelétrico maior.

CORPOS

Os corpos de 12 pessoas foram recuperados. A maioria dos desaparecidos são pessoas que trabalham nos dois projetos.

DESAPARECIDAS

"De acordo com as informações das autoridades locais, cerca de 170 pessoas estão desaparecidas neste acidente", disse porta-voz da Polícia.

VARRIDO

"Tudo foi varrido, pessoas, gado e árvores", resumiu.