Manchetes: ”Petrobras aumenta preços da gasolina, diesel e gás de cozinha” - ”Congresso quer auxílio fora do teto e sem corte de gastos” - “Novos prazos para o INSS começam a valer em junho”

Terça 09/02/21 - 9h49

Manchetes dos jornais, nesta terça-feira, Dia do Zelador:



Folha de São Paulo: “Valorização de ações se torna desafio a investidor”

O Estado de São Paulo: ”Congresso quer auxílio fora do teto e sem corte de gastos”

O Globo: ”Petrobras reajusta de novo preços de combustíveis, com pressão do mercado”

Agora (SP):”Novos prazos para o INSS começam a valer em junho”

Estado de Minas: ”Mais chuvas, mais riscos”

Correio do Povo: ”Petrobras aumenta preços da gasolina, diesel e gás de cozinha”

Jornal do Commercio: ”Hora de acelerar”

Correio: ”MP investiga 179 casos de ‘fura-filas’ da vacina”

O Tempo: “Gasolina aumenta 8,2% em terceiro alta do ano”

Zero Hora: ”Vacinação de quem tem mais de 90 anos começa amanhã na Capital”

Jornal NH: ”239 tem uma morte a cada quatro dias e nenhuma ação para frear o problema”

A tarde: “Autorização para ampliar horários anima lojistas”

O Dia: “Frente irá ao STF para barrar a reforma do serviço público”

Extra: “Novo auxílio emergencial”