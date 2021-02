Biden e Xi Jinping conversam, quando era quarta-feira em Washington e quinta em Pequim

Quinta 11/02/21 - 6h16

Já era quinta-feira em Pequim, mas ainda quarta-feira em Washington, quando os presidentes da Rússia e Estados Unidos conversaram pela primeira vez, na gestão Biden. Os principais pontos da conversa foram:

- O confronto China/Estados Unidos seria um desastre.

- Os 2 lados devem restabelecer os meios para evitar "erros de julgamento", disse o presidente chinês Xi Jinping.

- Xi reiterou que a cooperação é a única opção e que os dois países precisam administrar as disputas de forma construtiva.

- O contato ocorreu justamente no momento em que Pequim e Washington divergem sobre questões comerciais, Hong Kong, Mar da China Meridional, Taiwan e direitos humanos.

- O líder disse que Pequim e Washington devem restabelecer mecanismos de diálogo para entender as intenções uns dos outros e evitar mal-entendidos.