Manchetes: ”Auxílio deve volta em março e por até quatro meses ”- ”Multa e prisão para fula-fila da vacina” - “Supremo vê risco e barra por 9 a 1 direito ao esquecimento”

Sexta 12/02/21 - 8h42

Manchetes dos jornais, nesta sexta-feira:



Folha de São Paulo: “Supremo vê risco e barra por 9 a 1 direito ao esquecimento”

O Estado de São Paulo: ”Supremo rejeita a tese do direito ao esquecimento no País”

O Globo: ”Escassez de doses freia ritmo de vacinação no país”

Agora (SP):”Adiamento do 13º do INSS deve ficar para março”

Estado de Minas: ”BH faz mutirão para vacinar mais idosos”

Correio do Povo: ”Auxílio emergencial volta em março, mas ainda não há um valor definido”

Jornal do Commercio: ”Multa e prisão para fula-fila da vacina”

Correio: ”Novo auxílio emergencial está previsto para março”

Zero Hora: ”Sob pressão do Congresso, Bolsonaro diz que auxílio emergencial terá nova rodada”

Jornal NH: ”Estado ajusta regras para vacinação dos profissionais da saúde”

Extra: “Vacinas em falta”

Correio Brasiliense: “Guedes quer PEC de Guerra para garantir o novo auxílio”

O Tempo: ”Auxílio deve volta em março e por até quatro meses”