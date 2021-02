Acidente perto de Taiobeiras: "Na noite desta sexta-feira (12/02), por volta das 21h35min..."

Sábado 13/02/21 - 12h23





Divulgaçãoo do Corpo de Bombeiros:





Na noite desta sexta-feira (12/02), por volta das 21h35min, o 8º Pelotão de Salinas foi acionado para atendimento de ocorrência de capotamento de caminhão com vítima presa nas ferragens.

O acidente ocorreu na Rodovia Estadual LMG 626, KM 57, próximo ao município de Taiobeiras/MG, sendo que a pista foi interditada parcialmente e o fluxo de veículos foi controlado pela Policia Militar Rodoviária de Taiobeiras.

O caminhão com placa de Rio Pardo de Minas transportava uma carga de carvão e seguia sentido Taiobeiras, quando capotou às margens da Rodovia, não sendo possível determinar a causa do acidente.

O condutor do veículo não suportou os ferimentos, sendo o óbito constatado pela equipe da USA do SAMU de Taiobeiras.

A guarnição de salvamento usando de equipamentos e técnicas de Salvamento Veicular, realizou rebatimento de painel, extração da vítima e a repassou para equipe da perícia técnica da Policia Civil de Taiobeiras.

O Corpo de Bombeiros orienta que para evitar acidentes e garantir uma viagem tranquila deve-se: verificar os equipamentos de segurança (luzes, freios, pneus), evitar distrações ao dirigir na estrada, não pegar a estrada com sono ou cansado e respeitar os limites de velocidade.