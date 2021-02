Bahia fecha tudo de hoje até as 5 horas de segunda feira. Restrição de circulação em S. Paulo tem o mesmo horário adotado em M. Claros

Sexta 26/02/21 - 5h33

A Bahia adotará restrição de atividades não essenciais a partir de hoje, sexta-feira dia 26, até as 5h de segunda-feira, para conter a Covid-19, medida divulgada pelo governador Rui Costa.

MAIS CEDO

As restrições, marcadas para as 20h, na verdade se iniciam horas mais cedo para alguns setores.

PROÍBID

Bares e restaurantes não terão funcionamento presencial em nenhum horário e a venda de bebidas alcoólicas está proibida durante o período, inclusive em supermercados.

SHOPPINGS

Os shoppings também ficarão fechados no final de semana.

TAMBÉM

O governo do estado de S. Paulo também determinou restrição de circulação das 23h às 5h em todo o estado.

MARÇO

A regra entrará em vigor a partir desta sexta-feira (dia26) e valerá até 14 de março.