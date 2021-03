Bahia mantém quase tudo fechado por mais 48 horas. Lockdown cessaria hoje, mas foi esticado

Segunda 01/03/21 - 6h35

O governador da Bahia , Rui Costa, anunciou na noite de ontem que as medidas excepcionais na Bahia serão estendidas por mais 48 horas em todo o estado, com excessão das regiões oeste, norte e nordeste.

Desde sexta (dia 26), a Bahia está em lockdown , que cessaria hoje.

Estão proibidas todas as atividades não relacionadas à saúde pública, alimentação e segurança.Disse o governador:

- Infelizmente, a situação continua muito grave. Só para vocês terem uma ideia, ao longo desses três dias foram 320 óbitos na Bahia.

- Os hospitais privados continuam operando a quase 100%. A rede estadual a mais de 90%, a grande maioria dos nossos hospitais. As UPAs e emergências lotadas.