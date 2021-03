Decreto de hoje vai ampliar toque de recolher, na Bahia, até o dia 31 de março. Veja como será o escalonamento já decidido

Quarta 03/03/21 - 6h49

A Bahia decidiu estender o toque recolher, no estado, até 31 de março, na tentativa de limitar o avanço da pandemia. As medidas ficaram de ser publicadas no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (3).

O anúncio do governador:

- Para a região metropolitana de Salvador, onde a situação está mais grave, só vão funcionar, até segunda-feira [di8], às 5h, os serviços essenciais.

- Para o restante do estado, vale o toque de recolher a partir de quarta até o final do mês", disse o governador.

- O toque de recolher vale das 20h às 5h, em todo o território baiano, de 3 de março até o dia 1º de abril.

- Já as atividades não essenciais, que estavam suspensas no estado desde a última sexta-feira (dia 26), poderão ser retomadas a partir de quarta na maioria das cidades, mas com horário de encerramento estabelecido para as 20h e abertura após as 5h.

Os municípios que integram a Região Metropolitana de Salvador: Camaçari, Candeias, Dias D’Ávila, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Simões Filho e Vera Cruz.