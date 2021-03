Depois de os 2 países tomarem rumos diferentes, presidentes do Brasil e Argentina vão conversar dia 26 de março, em Buenos Aires

Sexta 05/03/21 - 6h20

O presidente Bolsonaro afirmou ontem que deve viajar para Buenos Aires, na Argentina, em 26 de março.

BLOCO

Será em celebração aos 30 anos do Mercosul, bloco formado pelo Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai.

PRIMEIRA

Bolsonaro disse que sua viagem deve propiciar a primeira conversa com o presidente argentino, Alberto Fernández.

RESERVADA

O encontro previsto deve ocorrer de forma "reservada", disse Bolsonaro:

- Vou estar agora, está previsto, dia 26 de março estar em Buenos Aires, nossa querida Argentina, estaremos lá celebrando 30 anos da criação do Mercosul.

- Será a primeira vez que iremos conversar com o presidente da Argentina, logicamente (caso) ele queira, eu quero.

- Uma conversa reservada, nós dois num canto e publicamente vamos tratar das questões econômicas dos nossos países", disse.

MOURÃO

Fernández tomou posse dia 10 de dezembro de 2019. Bolsonaro não foi à cerimônia, em seu lugar, compareceu o vice-presidente Hamilton Mourão.

SUCESSO

Ainda Bolsonaro:

- Nós torcemos para que a Argentina tenha sucesso nas suas negociações com o FMI (Fundo Monetário Internacional), que a situação financeira da Argentina está bastante complicada.

- O êxito econômico de países aqui na América do Sul, entre eles a Argentina, é interessante para todos nós da América do Sul, o Brasil obviamente é um dos grandes interessados.