Faz sol, nesta manhã, em M. Claros, mas meteorologia admite que a chuva vai chegar por volta do meio-dia, e continuar pela semana

Segunda 08/03/21 - 7h51

M. Claros tem sol nesta manhã, mas vários institutos de meteorologia admitem que poderá chover a partir do meio-dia.CONTINUARHá 80% de chances de continuar chovendo amanhã, 80% quarta-feira; 70%, 60% e 40%, quinta, sexta e sábado.TEMPERATURAA temperatura hoje deverá ficar entre 20 e 29 graus, praticamente a mesma por toda a semana.Do Instituto Climatempo:Nebulosidade sobre o BrasilUma frente fria que avança ao largo da costa do Sudeste, reforça a instabilidade sobre o estado de Espírito Santo e leste mineiro. A área de nebulosidade ainda persiste entre a Região Norte, oeste do Nordeste, estendendo sobre Mato Grosso do Sul e Goiás, até os estados do Sudeste. Por outro lado, uma forte massa de ar seco atua sobre o leste do Nordeste e dificulta o avanço da frente fria. Outra massa de ar seco deixa o tempo aberto em maior parte do Sul e Mato Grosso do Sul.Previsão do tempo para 8/3/2021 - segunda-feiraSegunda-feira com muitas nuvens e chuva a qualquer hora do dia no leste paulista, Rio De Janeiro, centro-sul do Espírito Santo, sul e leste de Minas Gerais, e também sobre quase todo o estado de Goiás, de Mato Grosso, e na maioria das áreas do Amazonas.A Zona de Convergência Intertropical mantém nebulosidade e condições também para chuva a qualquer momento no leste do Pará, costa norte do Pará e do Maranhão.Já o leste da Bahia, Sergipe e Alagoas, interior de Pernambuco, da Paraíba e do Ceará ficam com tempo firme, com sol o dia todo e sem previsão de chuva.Sol e sem previsão de chuva também no interior do Rio Grande do Sul, no centro- oeste de Santa Catarina e do Paraná. Há condições para pancadas de chuva nas demais áreas da Região Sul.Nas demais áreas, mais um dia típico de verão com sol e aumento de nuvens com pancadas de chuva durante a tarde.Alertas meteorológicos para 8/3/2021Fica em alerta para temporais a área entre Zona da Mata mineira, região Serrana do RJ e o Vale do Paraíba paulista.Alerta para temporais também no norte e centro-leste de Mato Grosso e do Amazonas, incluindo Manaus, e também entre leste do Amapá e o litoral do Pará.Quase todas as outras áreas das Regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste ficam em atenção para chuva moderada a forte, com raios e ventos por vezes fortes, exceto o centro-oeste do Acre, Boa Vista e o norte e leste de Roraima, a fronteira de Mato Grosso com a Bolívia e o centro, oeste, sul e leste de Mato Grosso. O oeste de São Paulo e o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, também ficam fora deste alerta.Na Região Nordeste, atenção para chuva moderada a forte, com raios e ventos por vezes fortes no Maranhão, no oeste, sul e norte do Piauí e no oeste da Bahia