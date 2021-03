Manchetes: “Fura-fila vacina mais que em 712 cidades mineiras” - ”Nordeste próximo de adquirir vacina Sputnik” - ”SP amplia restrições escolas e comércios; cultos são vetados”

Sexta 12/03/21 - 12h18

Manchetes dos jornais, nesta sexta-feira, Dia do Bibliotecário e Dia Mundial do Rim:Folha de São Paulo: “Com estado perto do colapso, Doria endurece quarentena”O Estado de São Paulo: ”SP amplia restrições escolas e comércios; cultos são vetados”O Globo: ” Estado apertam cerco ao vírus, e Bolsonaro reage com ameaças”Jornal do Commercio: ”Nordeste próximo de adquirir vacina Sputnik”Agora (SP): ”SP endurece a quarentena e adota toque de recolher”Extra: “Beneficiários do auxílio devem atualizar cadastro”Correio Brasiliense: “Justiça analisa pedido para fechar tudo no DF”Zero Hora: ”Nova regra dá mais prazo para RS pagar dívida bilionária de precatórios; credores criticam”Jornal NH: “Hospital Municipal limita atendimentos na emergência para garantir leitos extras”Estados de Minas: “Indicadores pioram e BH deve ter mais restrições”Correio do Povo: “Economia gaúcha dá sinais de reação e amplia exportações”A Tarde: “Bahia fecha hoje a compra da Sputnik, anuncia Rui Costa”O Tempo: “Fura-fila vacina mais que em 712 cidades mineiras”Correio: ”Prefeitura projeta para hoje começo do colapso na saúde”