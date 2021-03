Itajubá, no sul de Minas, passa a oferecer de graça, a partir de hoje, 3 remédios que julga eficientes para combater o coronavírus

Segunda 15/03/21 - 6h51

Uma prefeitura de Minas, a cidade de Itajubá, de 100 mil habitantes, passa a oferecer gratuitamente nos postos de saúde, a partir de hoje, 3 remédios que muitos acreditam capazes de prevenir contra o coronavírus: ivermectina, vitamina D e zinco.

DISPUTA

Seriam eficientes no tratamento precoce do coronavírus e seu uso foi adotado na cidade - mas a questão é cercada de forte polêmica e motivo de acirrada disputa entre partidários e contrários do uso.

PODERÃO

Farmácia privada forneceu gratuitamente o primeiro lote dos remédios:

- Desta forma, os médicos dos postos de saúde poderão prescrever esses medicamentos. Vale ressaltar que os pacientes devem procurar atendimento médico ao aparecimento dos primeiros sintomas sugestivos de covid-19”, divulgou a prefeitura.

COMO

Outras medidas seguem em curso, como conscientização do uso de máscaras, fiscalização do comércio e atendimento às denúncias de aglomerações.