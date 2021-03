Mistério. O homem estava morto, mas a espingarda ao lado não disparou no dia da morte

Quinta 18/03/21 - 13h37



SÃO JOÃO DAS MISSÕES – A Polícia Militar nessa quarta-feira (17), por volta das 16h30min, foi acionada na Aldeia Pedrinhas Riacho dos Buritis, onde, segundo informações de uma das lideranças da aldeia indígena, um homem teria sido encontrado dentro de uma residência com um tiro no peito e sem os sinais vitais. Ao chegarem no local os militares visualizaram uma das janelas aberta e as portas fechadas, entretanto, a porta dos fundos estava encostada. Em ato contínuo, com a finalidade de colher informações, a guarnição empurrou a porta dos fundos, e, sem entrar deparou com o corpo da vítima, sem camisa, usando apenas uma bermuda, em posição de decúbito dorsal, visivelmente com uma perfuração um pouco abaixo do peito esquerdo. Ao lado esquerdo da vítima, foi identificada uma espingarda tipo polveira, o que indicava a ser um auto-extermínio, entretanto após ser periciado tanto o corpo, quanto a arma, o perito relatou que os trabalhos apontam para um homicídio, pois segundo ele, o tiro efetuado não corresponde às características da arma, e ainda afirmou que a arma que estava próximo ao corpo não disparou no dia do fato em questão. Segundo os familiares, a vítima teria caído de um cavalo aproximadamente três meses atrás, e que depois dessa queda vinha apresentando alterações psicológicas e que já teria falado em se matar. Devido a divergências dos relatos sobre o crime ocorrido, as testemunhas foram conduzidas a DP para prestarem maiores esclarecidos. O corpo da vítima, homem de 42 anos, foi liberado para a funerária credenciada. Informações que possam levar a autoria do crime poderão ser repassadas através do 190 ou disque denúncia 181 com sigilo absoluto.