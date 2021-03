Para o governador, colapso em Minas já teria acontecido "se não fosse o tratamento precoce"

Sexta 19/03/21 - 8h48

O governador de Minas, Romeu Zema, defendeu o chamado "tratamento precoce" contra o coronavírus.

ALTA

Ele se disse convencido de que remédios como hidroxicloroquina, ivermectina e azitromicina aceleraram a alta de pacientes, principalmente no ano passado.

MELHORA

- Entre o início da pandemia, que foi em abril do ano passado, e o mês de agosto, nós tivemos uma melhoria muito grande no que diz respeito ao tempo que as pessoas ficavam internadas exatamente por causa do tratamento precoce”.

- Se não fosse o tratamento precoce, o colapso já teria acontecido.