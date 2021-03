Segunda 22/03/21 - 7h17

Curto resumo sobre a pandemia, no Brasil:

1 - A pandemia teve a semana de mais mortes no Brasil desde o seu começo.

2 - Entre a segunda-feira (dia15) e este domingo (21), o Brasil registrou aumento de 23% nas mortes, com 15.813 casos.

3 - Na semana passada, nos sete dias entre 8 e 14 de março, foram 12.818 mortes.