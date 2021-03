Agnaldo Timóteo, que recebeu 2 doses da vacina, deixa e volta para o CTI, mas tem pequena melhora

Terça 23/03/21 - 6h03

O cantor Agnaldo Timóteo, de 84 anos, voltou para o CTI, sábado, dia 20.

QUARTA

Ele está internado desde quarta-feira e deixou a UTI sexta-feira, 19, mas precisou retornar no dia seguinte.

MELHORA

O assessor de imprensa e sobrinho, Timotinho, comentou:.

- Agnaldo Timóteo segue internado na UTI no Hospital Casa São Bernardo, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e tem uma pequena melhora da covid-19. A família agradece o apoio e a solidarização de todos.

AGRADECE

- Uma imensa corrente de fé está sendo formada em prol do restabelecimento do seu quadro de saúde. A família agradece o carinho e as orações que vem recebendo de inúmeras pessoas.

DOSES

O cantor recebeu as 2 doses da vacina, mas foi internado um dia após a segunda, antes que fizesse efeito.