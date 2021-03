Vacinas que chegaram quarta-feira a BH já estão com os municípios, para atender as pessoas entre 70 e 74 anos

Terça 23/03/21 - 6h53

"Nota informativa" da Secretaria de Saúde de Minas acata a recomendação do Ministério da Saúde de aplicar imediatamente as vacinas disponíveis.

QUARTA

A resolução trata da oitava remessa de vacinas que desembarcou no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na última quarta-feira (dia 17). Foram 509.800 doses de CoronaVac.

70/74

O oitavo lote, de acordo com a nota informativa, imunizará 13% das pessoas com 70 a 74 anos de idade, o que equivale a 78.893 vacinados.

IDADES

A remessa será capaz de atender 87% das pessoas com idades entre 75 e 79 anos, o que equivale a 361.277 pessoas de Minas, além de 7% dos trabalhadores de saúde que não receberam a primeira dose, que são 46.864.

ENVIADAS

As vacinas do oitavo lote já foram enviadas para as Unidades Regionais de Saúde.

SEGUNDA

Nesta segunda-feira (dia 22), os municípios iniciaram a retirada de suas doses.