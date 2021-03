Consultor médico da Casa Branca afirma que o Brasil vive situação "bastante difícil"

Quinta 25/03/21 - 6h44

Anthony Fauci, que é o principal infectologista dos Estados Unidos e consultor da Casa Branca para o combate à Covid-19, afirmou que, breve, vai se encontrar com autoridades brasileiras e que o Brasil vive uma situação "bastante difícil", na pandemia.

CONVERSA

Anteriormente, ele já havia oferecido apoio técnico às autoridades brasileiras. Já Andy Slavitt, coordenador da Casa Branca para o combate à doença, confirmou que está conversando com pessoas para entender a gravidade do que acontece.