"...passava pela rotatória de acesso ao trevo de Juramento e percebeu um indivíduo mexendo em um saco de lixo preto grande, retirando diversas caixas de encomenda (...) em atitude bastante suspeita..."

Sexta 26/03/21 - 11h33

Divulgação da PM:





Montes Claros - Nessa quinta-feira (25), por volta das 11h10min, ocorreu um roubo na rua Aimorés, bairro Funcionários. Segundo a vítima, homem de 42 anos e funcionário dos Correios, ele fez uma entrega no local citado e ao retornar para o interior da Van da empresa, foi abordado por um indivíduo com um revólver na mão determinando para que saísse e após ameaça de morte, mandou colocar os itens de entrega em um saco de lixo preto, em seguida subiu em uma motocicleta evadindo sentido avenida Mestra Fininha. Durante o rastreamento um militar do DST de Glaucilândia, de folga em trajes civis passava pela rotatória de acesso ao trevo de Juramento e percebeu um indivíduo mexendo em um saco de lixo preto grande retirando diversas caixas de encomenda na beira da estrada próximo a rotatória em atitude bastante s uspeita, após abordá-lo e verificar a bolsa do mesmo, localizou um revólver calibre .38. Com apoio policial, foi constatado se tratar do mesmo autor do roubo. Foram apreendidos materiais produto do roubo, a motocicleta envolvida no delito, a arma utilizada no crime, e 07 munições Cal.38 e 02 munições Cal.32. A perícia da Polícia Federal compareceu ao local. O autor foi preso e entregue na DP.