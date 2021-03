M. Claros convoca as pessoas com 70 anos, "ou mais", para a vacina, a partir de domingo, entre 8h e 10 horas. (Depois, circulou a chamada para os de 73 anos, sábado). Shopping dá os detalhes

Sexta 26/03/21 - 13h48

Divulgação do Shopping Montes Claros, onde ocorre a vacinação:DIA 27 DE MARÇO, SÁBADOpúblico-alvo os IDOSOS ACIMA DE 73 ANOSDIA 28 DE MARÇO, DOMINGOpúblico-alvo os IDOSOS ACIMA DE 70 ANOSA vacinação é em sistema drive-thru (atendimento sem descida do carro), no Estacionamento Sul do Montes Claros Shopping.Todos os dias, das 8 às 20 horas, inclusive aos finais de semana.A orientação é que as pessoas a serem vacinadas façam uso de máscara; apresentem os documentos necessários:Documento de identificação e comprovante de endereço.