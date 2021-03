Minas quer vacinar professores e policiais depois do grupo prioritário de 60 anos

Sexta 26/03/21 - 13h56

Zema cobra vacinação de policiais e professores durante reunião com o comitê nacional de enfrentamento da pandemia

Governador pleiteou a alteração no calendário do Plano Nacional de Imunização para inclusão desses grupos logo após os idosos de 60 anos



O governador Romeu Zema participou, nesta sexta-feira (26/3), por videoconferência, da primeira reunião com o Comitê Gestor nacional de enfrentamento da pandemia de covid-19. Ele cobrou o cumprimento dos critérios do Plano Nacional de Imunização (PNI) de forma a garantir a vacinação de todos os idosos, e pediu prioridade no calendário às forças de segurança e aos professores. O encontro foi coordenado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também teve a participação dos demais governadores.



“Minas e outros estados solicitaram que o PNI garanta a vacinação de policiais e professores logo após os idosos de 60 anos. Eles precisam ter prioridade, mas o calendário nacional precisa ser alterado para atender categorias tão importantes. Pelo Plano Nacional, a expectativa é que a vacinação de todos os idosos aconteça ainda no mês de abril. Estou empenhado no cumprimento dessa meta. Vamos vacinar para preservar mais vidas”, afirmou o governador. “Precisamos ter um procedimento único para que nenhum grupo ou estado tenha privilégios. A vida é um direito de todos e ninguém pode ser tratado de modo diferente”, completou.







Outro alerta feito por Zema foi em relação ao fornecimento de insumos aos Estados. Existe uma preocupação com o baixo estoque de medicamentos em Minas Gerais, especialmente no que diz respeito ao kit intubação, fundamental para o atendimento dos pacientes mais graves.







“Um dos problemas que estamos enfrentando é a redução do estoque de medicamentos, principalmente sedativos. Se não houver fornecimento breve, logo teremos falta de insumos que poderão custar a vida de pessoas. Esse problema tem que ser tratado urgentemente”, advertiu o governador.







O secretário de Estado de Saúde, o médico Fábio Baccheretti, também participou da reunião.







Comitê







A criação do comitê nacional foi oficializada nesta quinta-feira (25/3). O grupo é formado pelo presidente Jair Bolsonaro, além dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, este responsável por receber as demandas dos governadores no combate à pandemia e apresentá-las ao comitê.

