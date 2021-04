10 atendimentos do Samu, no trânsito do Norte de Minas, e 8 são de moto

Quarta 31/03/21 - 6h34



Divulgação do Samu:





Atendimentos de 6h da manhã do dia 30/03 às 6h da manhã do dia 31/03



As unidades do SAMU Macro Norte receberam 1.037 ligações. Foram realizados 149 atendimentos em toda a Macro Norte e 182 orientações médicas.



Na Macro Norte foram: 93 casos clínicos (4 paradas cardiorrespiratórias), 10 atendimentos de trânsito (8 envolvendo moto), 7 atendimentos psiquiátricos e 3 atendimentos obstétricos.



Em Montes Claros foram: 36 casos clínicos (2 paradas cardiorrespiratórias), 6 atendimentos de trânsito e (3 envolvendo moto), 1 atendimento psiquiátrico e 2 atendimentos obstétricos.