Manchetes: “Toque de recolher em Minas está suspenso” - “STF decide amanhã sobre missas e cultos presenciais” - ”Supremo decidirá duelo entre Gilmar e Marques”

Terça 06/04/21 - 10h32

Manchetes dos jornais, nesta terça-feira:



Folha de São Paulo: “Gilmar veta cultos em SP, e discussão vai para o plenário”

O Estado de São Paulo: “Pandemia e crise fazem empresas cancelar lançamentos de ações”

O Globo: ”Cultos e missas já foram liberados em 22 capitais”

Agora (SP): ”Começa hoje o pagamento do novo auxílio emergencial”

Correio Brasiliense: ”Supremo decidirá duelo entre Gilmar e Marques”

Zero Hora: ”Preço da carne sobe até 10,3% no Estado no primeiro trimestre”

Correio do Povo: “Piratini recorre novamente ao STF por aulas presenciais”

A Tarde: “Lojista que descumprir decreto será multado”

O Tempo: “Toque de recolher em Minas está suspenso”

Jornal NH: ”239 segue escalada letal sem solução para frear acidentes”

Estado de Minas: “STF decide amanhã sobre missas e cultos presenciais”

Folha de Pernambuco: ”Auxílio menor no pior da pandemia”

Correio: ”Pandemia impulsiona uso de internet com banda larga no estado”

Jornal do Commercio: “Desafogo para os heróis do Samu”

A Tribuna: “75 mil recebem hoje a primeira parcela do auxílio de até 375 reais”

Diário de São Paulo: ”Gilmar Mendes suspende realização de cultos em SP e caso vai ao plenário do STF”