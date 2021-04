Vacina na próxima segunda, contra gripe, é destinada a crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes, jovens mães e servidores da Saúde

Sexta 09/04/21 - 15h37

Campanha de vacinação contra a H1N1 começa na próxima segunda-feira



A Prefeitura de Montes Claros dará início na próxima segunda-feira, 12, à Campanha de Vacinação contra a Influenza (H1N1). Na primeira fase da campanha, que vai terminar no dia 10 de maio, serão vacinadas crianças com idade entre seis meses e 6 anos incompletos, gestantes, puérperas (mães recentes) e trabalhadores da Saúde. O público-alvo em Montes Claros é de 51.274 pessoas, e a meta estipulada pelo Ministério da Saúde é que 90% desse total seja vacinado.



As próximas etapas da campanha incluirão idosos, professores, caminhoneiros, integrantes das forças de segurança, entre outros. As vacinas serão oferecidas nas 28 salas de vacinação do município (confira lista em anexo).



Já que a vacina contra a influenza tem grupos prioritários em comum com a da Covid-19, recomenda-se um intervalo de no mínimo 14 dias entre a aplicação das duas vacinas.