Manchetes: “Pacheco diz que não moverá ‘um milímetro’ contra CPI” - “Vacina contra a gripe é novo desafio na saúde” - ”Mercado paralelo tem vacina de origem incerta até em app”

Sábado 10/04/21 - 11h07

Manchetes dos jornais neste sábado, Dia da Engenharia:



Folha de São Paulo: “Pacheco diz que não moverá ‘um milímetro’ contra CPI”

O Estado de São Paulo: ”Mercado paralelo tem vacina de origem incerta até em app”

O Globo: “STF reage a Bolsonaro após ataque contra Barroso”

Correio Brasiliense (Brasília): ”Governo confronta STF e procura esvaziar CPI”

Correio do Povo: ”Estado mantem bandeira preta, mas libera serviços aos finais de semana”

Agora (S. Paulo): “Confira quando ir à justiça para garantir o auxílio”

Jornal NH: ”Estado libera atendimento presencial em lojas e restaurantes aos fins de semana”

Jornal do Commercio: ”Mortalidade da covid no Recife é a mais alta”

A Tarde: “Novos gestores fazem balanço de cem dias de enfretamento à Covid”

Estado de Minas: “Vacina contra a gripe é novo desafio na saúde”

Extra: ”Novo auxílio tem mais 236 mil beneficiados”

A Tribuna: “Caso de Covid caem e governo anuncia retorno dos ônibus”