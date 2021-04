Governo mineiro confirma esquema interno de "fura-filas", e fala em "aprofundar investigações"

Sábado 24/04/21 - 12h52

O governo mineiro, em apurações preliminares, constatou um esquema de fura-filas na vacinação contra o coronavírus:

- As investigações preliminares apontam que há indícios de irregularidades, como a inobservância de normas e da ordem de priorização dos grupos para vacinação, do valimento indevido do cargo público e da aplicação indevida de verbas públicas para os imunizantes da Covid-19, que justificam a instauração de processos administrativos disciplinares (PAD) contra três servidores da SES.

- A partir de agora, esses servidores terão oportunidade de apresentarem defesa, que será analisada pela comissão do PAD que acompanhará o processo.

Ainda o governo:

- Em função da extensão das apurações e dos indícios levantados pelas investigações preliminares, a realização dos trabalhos continua, por meio de novos procedimentos correcionais e de auditoria, para aprofundar as investigações.