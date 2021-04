Manchetes, no Dia da Dança: “BH em alerta com mais de mil mortes em abril” - ”Supremo determina realização do Censo ainda neste ano” - ”Guedes anuncia novo programa para trabalhadores informais”

Quinta 29/04/21 - 8h43

Manchetes dos jornais, nesta quinta-feira, Dia Mundial da Dança:Folha de São Paulo: “Governador e aliado de Renan pedem tom mais baixo na CPI”O Estado de São Paulo: “Defesa do governo na CPI mobiliza milícias digitais”O Globo: ”Supremo determina realização do Censo ainda neste ano”Agora (SP): ”Governo deve pagar 13º do aposentado em maio e junho”Correio Brasiliense: “Desarticulado, Planalto insiste em atacar Renan”Correio do Povo: “Aulas presenciais recomeçam nas escolas particulares e públicas do RS”Jornal NH: ”Como está o retorno às salas de aula na região após decreto da bandeira vermelha”Estado de Minas: “BH em alerta com mais de mil mortes em abril”Zero Hora: “RS fecha primeiro trimestre com criação de quase 75 mil vagas de carteira assinada”Jornal do Commercio: “1ª dose já reduz contágio”Folha de Pernambuco: “Censo é o foco de novo choque entre Poderes”Correio: “Suspeito de saquear testemunha contra milícia de PMs é preso”A Tarde: “Falta de vacina restringe a aplicação da 2ª dose”Diário de Pernambuco: “Sem receber vacinas, Recife adia a segunda dose da CoronaVac”Extra: “Saiba tudo sobre a nova regra que permite baixar salários”O Dia: ”Saiba tudo sobre redução de salário e jornada”Diário de São Paulo: ”Guedes anuncia novo programa para trabalhadores informais”