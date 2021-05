Manchetes: ”Se mantiver ritmo, país pode vacinar prioritários até junho” - “Brasil começa semana com 11 milhões de novas doses” - “Boom’ do minério de ferro gera emprego e investimento”

Segunda 03/05/21 - 9h11

Manchetes dos jornais, nesta segunda-feira, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa:



Folha de São Paulo: “Produção prevista é capaz de vacinar todos os adultos”

O Estado de São Paulo: “’Boom’ do minério de ferro gera emprego e investimento”

O Globo: ”Se mantiver ritmo, país pode vacinar prioritários até junho”

Agora (SP): ”Saiba como fica o salários na nova redução de jornada”

Correio do Povo: “Semana movimentada com a volta das aulas presenciais nas escolas estaduais”

Jornal NH: ” Região precisa de 45 mil doses da CoronaVac para deixar imunização em dia”

Estado de Minas: “As áreas de BH que mais concentram casos de covid”

Zero Hora: “Criação de empresas cresce 48% no primeiro trimestre no Estado”

Jornal do Commercio: “Brasil começa semana com 11 milhões de novas doses”

Correio: “Na capital, ao menos 15 escolas não voltam com ensino presencial”

A Tarde: “Ensino híbrido está liberado em Salvador a partir de hoje”

Diário de Pernambuco: “A tragédia de todos os dias”

O Tempo: “Síndrome da Gaiola afeta pais e filhos na volta às escolas”

Correio Braziliense: “”Muito poderia ter sido feito para evitar tantas mortes””