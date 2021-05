Manchetes: “Congresso já pressiona por extensão de auxílio” - ”Empates da CPI da Covid têm largada hoje com depoimento de ex-ministros” - “Toda a população pode ser vacinada até o fim do ano”

Terça 04/05/21 - 10h10

Manchetes dos jornais, nesta terça-feira:

Folha de São Paulo: “Congresso já pressiona por extensão de auxílio”

O Estado de São Paulo: “Câmara debate volta de doação de empresas para candidatos”

O Globo: ”MEC tem menor verba desde 2018 para investir”

Agora (SP): ”Veja quem receberá este ano os atrasados maiores do INSS”

Correio do Povo: “Toda a população pode ser vacinada até o fim do ano”

Jornal NH: ”Estado apresenta opções de traçado para a futura Rodovia do Progresso”

Estado de Minas: “Mandetta e Teich e Pazuello e Queiroga”

Zero Hora: “Empates da CPI da Covid têm largada hoje com depoimento de ex-ministros”

Jornal do Commercio: “Navegação sem rumo”

Correio: “Salvador terá agora três tipos de vacina anticovid”

A Tarde: “Primeiro dia de volta às aulas frustra expectativas”

Diário de Pernambuco: “Pernambuco recebe o primeiro lote da Pfizer”

Correio Braziliense: “CPI: Mandetta deve falar de omissões do Planalto”

Super Notícia: “Coronavac está em falta”

Extra: “Bancos vão dar mais tempo para o consignado ser pago”