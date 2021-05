Primeira parcela do 13º de aposentados e pensionistas do INSS começará a ser paga no dia 25 de maio

Quinta 06/05/21 - 6h22

O INSS começará a pagar no dia 25 de maio a primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas.

PANDEMIA

O pagamento foi antecipado novamente por conta da pandemia de coronavírus.

BENEFÍCIO

As parcelas do 13º serão pagas junto com o benefício de cada mês.

MAIO

Para aqueles que recebem até 1 salário mínimo, o depósito da antecipação será feito entre os dias 25 de maio e 8 de junho, de acordo com o número final do benefício, sem levar em conta o dígito verificador.

SEGUNDA

Já a segunda parcela será paga entre 24 de junho e 7 de julho.