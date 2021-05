Cidade paulista que vacinou praticamente toda a população vê cair as mortes por coronavírus

Domingo 09/05/21 - 14h13

No Estado de S. Paulo, uma cidade vacinou contra o coronavírus praticamente todas as pessoas que podem ser vacinadas.

VIU

Resultado, a cidade de Serrana viu cair o número de pessoas contaminadas.

CAÍRAM

Entre março e abril, no período mais crítico da pandemia no Brasil, as mortes caíram de 19 para 6.

DIMINUIU

A quantidade de casos diminuiu 66% e, a de testes, 55%.

OFICIAIS

Os resultados oficiais começarão a ser divulgados este mês pelo Instituto Butantan, responsável pelo estudo.