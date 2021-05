Minas confirma que receberá, nesta noite, 112.320 doses da vacina Pfizer. Elas serão armazenadas a -75 graus, em BH, e podem esperar por até 6 meses

Segunda 10/05/21 - 18h10



Estado se organiza para recebimento e entrega de Coranavac, AstraZeneca e Pfizer



Imunizantes ampliam maior operação de vacinação da história de Minas Gerais e garantem continuidade de aplicação da 2ª dose da Coronavac



Nesta segunda-feira (10/5), o Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), começou a distribuição do 18º lote de vacinas contra a covid-19, para as Unidades Regionais de Saúde (URS). As URSs de Belo Horizonte, Ponte Nova, Juiz de Fora, São João del-Rei, Barbacena, Itabira, Divinópolis e Sete Lagoas retiraram, nesta manhã, na Central Rede de Frio do Estado, doses da Coronavac e da AstraZeneca.



Na terça-feira (11/5), a partir das 8h, a entrega das vacinas continua, com a distribuição, por via aérea, para as rotas de Governador Valadares, Pedra Azul, Diamantina, Montes Claros, Uberlândia, Unaí, Alfenas, Patos de Minas, Ubá, Manhuaçu, Ituiutaba e Uberaba.



Públicos prioritários



Os 100.200 imunizantes da Coronavac serão usados para dar continuidade à aplicação da 2ª dose em idosos de 65 a 69 anos e de 60 a 64 anos. Já as 396.500 doses da AstraZeneca serão destinadas a pessoas com comorbidades e para a continuidade de imunização de Forças de Segurança e de Salvamento, grávidas e mães que acabaram de dar à luz.



Ainda dentro da 18ª remessa de vacina, Minas Gerais recebe, nesta segunda-feira, o imunizante da Pfizer. São 112.320 doses que chegarão a partir das 20h no Aeroporto de Confins e serão encaminhadas para a Rede de Frio do Estado para inspeção. Na terça-feira (11/5), as vacinas da Pfizer serão transportadas a -25 graus para a Rede de Frio de Belo Horizonte, onde ficarão acondicionadas a -70 graus, conforme orientação do Plano Nacional de Imunização (PNI), para garantir a durabilidade de até seis meses.



Apoio e segurança



A maior operação de vacinação da história de Minas Gerais conta com apoio das Forças de Segurança e Salvamento, que disponibilizam aeronaves do Batalhão de Operações Aéreas (BOA), do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), além de efetivo terrestre da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) para escola de insumos.