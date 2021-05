STF decidiu: patentes de remédios com mais de 20 anos caíram automaticamente, desde ontem

Quinta 13/05/21 - 8h17

O Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu nesta 4ª feira derrubar a vigência de prazo estendido de todas as patentes de remédios e de equipamentos e materiais de uso em saúde.DURARAs patentes relacionadas à área da saúde não podem durar mais do que 20 anos.AUTOMÁTICOAquelas que já tiverem passado esse prazo, perdem a validade automaticamente.VIGORSão 3.435 nessa situação, equivalente a 11,21% de todas as patentes em vigor com prazo estendido.PLACARO placar foi de 8 a 3.PANDEMIAUm dos argumentos para que a decisão valesse só às patentes da área da saúde foi o possível uso de remédios e outros equipamentos no combate da pandemia de covid.