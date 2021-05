"...estava sendo realizado um baile Funk com a presença de várias pessoas, sendo que algumas estariam armadas e fazendo uso de entorpecentes e bebidas alcoólicas. (....) constataram que o som estava muito alto e a aglomeração..."

Segunda 17/05/21 - 11h18



MONTES CLAROS – A Polícia Militar, nesse domingo-feira (16), por volta das 23h30min, recebeu informações que na av Geralda Monteiro, bairro Santa Rafaela, estava sendo realizado um baile Funk com a presença de várias pessoas, sendo que algumas estariam armadas e fazendo uso de entorpecentes e bebidas alcoólicas. As equipes do turno e a equipe da GM compareceram no local e onde constataram que o som estava muito alto e a aglomeração de mais de 50 pessoas. Os envolvidos, ao perceberem a presença policial, tentaram evadir, mas foram contidos e submetidos a busca pessoal. Durante buscas foram localizadas 05 buchas de substância semelhante a maconha com um homem de 34 anos, e na residência foram localizadas 01 porção de substância semelhante a maconha, 01 papelote de substância semelhante a cocaína, 01 aparelho celular, 01 garrucha de fabricação artesanal, material para recarga de munição para armas do tipo cartucheira e vários cartuchos de diversos calibres. Um homem de 41 anos assumiu ser o proprietário da arma e munições e confessou que ele teria também uma espingarda escopeta em uma propriedade rural no Município de Claro dos Poções. Os Militares compareceram no local e fizeram a apreensão da arma citada. A promotora do evento, mulher de 21 anos, informou que alugou a casa para comemorar seu aniversário, sendo conduzida para DP por infringir determinação do Poder Público para evitar aglomeração e contaminação por COVID. A equipe lavrou auto de infração por descumprimento ao Dec. Mun. Nr 4197/21. Os autores foram presos e entregues na DP com o material apreendido.