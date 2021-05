Bairro de Lourdes, M. Claros, 20h50m: "...ameaçou e roubou duas bolsas, contendo dinheiro, cartões bancários, documentos e vários outros pertences. (...) foi encontrado na cintura do suspeito um simulacro de ferro assemelhado a um revólver"

Terça 18/05/21 - 10h50



Divulgação da PM:



MONTES CLAROS - A Polícia Militar, nessa segunda-feira (17), por volta das 20h50min, compareceu na av Ampére, bairro Lourdes, onde teria ocorrido um crime de roubo. No local, a vítima relatou a equipe policial que foi abordada por um indivíduo magro, de cor parda, que estava em uma bicicleta modelo mountain bike de cor azul, e portando uma arma de fogo. Ainda conforme a vítima, o autor a ameaçou e roubou duas bolsas, contendo dinheiro, cartões bancários, documentos e vários outros pertences. Durante rastreamento a equipe policial localizou o suspeito, homem de 28 anos. Durante buscas foi encontrado na cintura do suspeito um simulacro de ferro assemelhado a um revólver. A vítima compareceu no local e reconheceu o indivíduo como o autor do roubo. O material do roubo foi recuperado e a quantia de R$25,00 foi apreendida. O autor foi entregue na DP.