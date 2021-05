Revelado hoje o assalto sofrido por Padre Henrique. Homem queria dólares e drogas, mas - sempre chamado de "meu filho" - levou o que havia de mais precioso, o Crucifixo da ordenação do padre. Pode ser que devolva, agora

Sexta 21/05/21 - 13h35

Desde as 10h, e e até as 14h desta tarde, o programa Sua Voz, da Rádio 98FM Montes Claros, trouxe de volta

a memória de um dos mais importantes personagens de M. Claros nos últimos 50 anos.



Aquele que é considerado "um santo" por muitos e, ao mesmo tempo, reconhecido como como o homem mais feliz, ou dos mais felizes, que viveram entre nós.



Trata-se do sacerdote católico Padre Henrique Munaiz.



O programa resumiu sua trajetória, conhecida por todos, e revelou um fato pouquíssimo conhecido - o assalto que o padre sofreu na sua casa, poucos anos antes de partir, em 1917.



A abertura do programa, apresentado pelo locutor Lino, resumiu os fatos:





Este programa, você observará aos poucos, vai evoluir de enquetes e perguntas variadas para temas jornalísticos e depoimentos.



Vamos aqui tratar também da história e de personagens de M. Claros.

///

Hoje, queremos falar de um personagem bem recente, muito vivo na memória de todos.



É do Padre Henrique, um sacerdote espanhol que deixou sua terra, a família destacada e nobre, para viver entre nós por mais de 50 anos, na mais absoluta renúncia.



Ao morrer, em 19 de outubro de 2017, aos 86 anos, teve um dos enterros mais sentidos de toda a nossa história.



Contrariando a lenda de que ninguém nunca viu mulher segurando alça de caixao, o corpo do padre foi levado pelas ruas, a pé, por centenas de mulheres, talvez milhares, que se revezaram da sua casa até o Carmelo, onde está o corpo, objeto de grande veneração.



Na manhã do sepultamento, um coro de mulheres gritava - é santo, é santo, é santo. E assim, ele se foi. Apenas o corpo.



Toda a cidade tem belíssimas histórias do padre Henrique a contar. Cada uma mais bela do que as outras.



Nós hoje, vamos resumir uma, conhecida apenas do seu círculo íntimo.



Nos seus anos conclusivos, finais, já morando no Bairro Monte Carmelo, o padre foi assaltado, em casa.



O autor, transtornado, exigia dólares e drogas, e padre Henrique, sempre chamando o rapaz de "meu filho", explicou que ali era uma casa de oração, que nao tinha nem uma coisa nem outra - nem dólares, nem drogas.



Convencido, ouvindo a sua vítima chamá-lo docemente de "meu filho", o assaltante decidiu ir embora, e padre Henrique despediu-se, amorosamente, como faria o próprio Cristo.



Só depois, descobriu-se: padre havia sido despojado da única coisa que importava para ele: um singelo Crucifixo, sem maior valor material, mas que foi muda testemunha de seus votos de entrega e de renúncia, de abnegação,ao receber as ordens de sacerdote do Altíssimo.



Hoje, queremos saber: você viu, ouviu, testemunhou belas e inesgotáveis histórias de Padre Henrique?



Conta para nós.



Também o Mosteiro do Carmelo coleciona essas histórias, para na hora que for a hora encaminhar o pedido de canonização do padre Henrique, atendendo ao coro das mães que o aclamaram como santo, na hora da despedida terrena.