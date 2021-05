Aconteceu na Rua Vó Izabel. "O condutor caiu no chão e tentou fugir do local, sendo alcançado e dominado"

Terça 25/05/21 - 10h34

Divulgação da PM:





MONTES CLAROS - A Polícia Militar, nessa segunda-feira (24), por volta das 19h35min, durante patrulhamento na rua Vó Izabel, Vila Mauricéia, deparou com dois adolescentes em atitude suspeita, e eles, ao perceberem a presença da equipe policial, tentaram evadir, sendo alcançados e abordados. No momento da abordagem, um terceiro indivíduo conduzindo uma motocicleta Honda Titan passou pelo local, sendo dada ordem legal para que ele parasse, porém o condutor acelerou a motocicleta e jogou contra um dos militares. O condutor caiu no chão e tentou fugir do local, sendo alcançado e dominado. Sob a motocicleta caída, foi localizada uma pochete de cor preta que continha 28 papelotes de substância semelhante a cocaína, 21 pedras de substância semelhante a crack e 05 buchas de substância semelhante a maconha. Os adolescentes foram identificados, 15 e 16 anos, e declararam serem usuários de maconha. O condutor da motocicleta, homem de 19 anos, negou ser o proprietário do material ilícito. Os envolvidos foram encaminhados a DP com o material apreendido.