Anunciado o retorno de voos entre Montes Claros e o aeroporto de S. Paulo, em Guarulhos

Quarta 02/06/21 - 11h11

Divulgado há pouco:- A Gol Linhas Aéreas vai ampliar seu movimento para 300 decolagens diárias, alta de 36% ante maio, e espera, gradualmente, 400 até o fim do mês.- Mais de 54 mil assentos serão disponibilizados diariamente neste mês.- Entre as bases regionais que estavam suspensas, sete retomam a atividade neste mês, todas com voos a Guarulhos: Caldas Novas (GO), Campina Grande (PB), Caxias do Sul (RS), Londrina (PR), Montes Claros (MG), Sinop (MT) e Uberlândia (MG). Esta última também terá voos a Brasília.