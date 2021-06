PM anuncia operação, inclusive para coibir festas clandestinas , em todas as regiões de Minas, de 3 a 6 de junho

Quinta 03/06/21 - 19h25

11ª RPM REALIZA OPERAÇÃO CORPUS CHRISTI





A Décima Primeira Região de Polícia Militar (11ª RPM), assim como todas as outras Regiões da PMMG, realiza, no período de 03 a 06 de junho do corrente ano, a Operação Corpus Christi com ações visando garantir a segurança das pessoas (com prioridade para as localidades que atraem maior fluxo de turistas), dos patrimônios privado e público, e reduzir a incidência criminal nas zonas urbana e rural.



Na 11ª RPM, sediada em Montes Claros, as ações estão sendo desencadeadas nos 77 municípios de sua jurisdição. Além das medidas repressivas, também acontecerão operações com foco na prevenção e educação, operação Lei Seca, blitizen, prevenção a ataques a agências bancárias e similares, patrulhamento rural, apoio ao policiamento ro-doviário e ambiental, além da prevenção e combate a aglomerações e festas clandestinas (em apoio aos órgãos fiscalizadores das medidas sanitárias adotadas em função da pan-demia da Covid-19).



