Pfizer, que pediu ao Brasil ordem para vacinar acima dos 12 anos, conseguiu a autorização na Inglaterra

Sábado 05/06/21 - 7h15

Comissão especial da Inglaterra avalia a proposta de usar a vacina Pfizer em jovens a partir de 12 anos.

APROVOU

A agência que regula o uso de medicamentos no Reino Unido aprovou ontem a medida, autorizando o uso da vacina, que estava restrito ao público acima de 16 anos.

BRASIL

Também no Brasil, a Pfizer pediu para incluir afaixa de adolescentes na bula da vacina e a Anvisa deve decidir no fim deste mês.