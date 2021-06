Agência diz que doses da Johnson & Johnson que chegarão ao Brasil estão perto do vencimento, em 27 de junho

Quarta 09/06/21 - 6h48

Divulgado pela agência de notícias CNN, brasileira:

"As cerca de 2,8 milhões de doses de vacina da Janssen que serão recebidas pelo Brasil estão perto da data de validade, e vencem já no dia 27 de junho. Por causa disso, o Ministério da Saúde prepara um mutirão para não perder os imunizantes.

AINDA

"Ainda não há uma previsão da chegada do lote, que depende da liberação do FDA (a agência reguladora de medicamentos americana) para a exportação da remessa, que sairá dos Estados Unidos."