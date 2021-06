Pastor de 51 anos, que nasceu em Urandi, Bahia, e que veio para M. Claros em 1985, toma posse como vereador

Quarta 09/06/21 - 7h16

Divulgação da a Câmara Municipal:





"Edmilson Bispo toma posse como vereador na Câmara de Montes Claros



O suplente de vereador Edmilson Bispo dos Santos (PSD) tomou posse nesta terça-feira (8/6), na Câmara Municipal de Montes Claros, em substituição ao titular do cargo, vereador Soter Magno, que licenciou para ser titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD.



A posse foi realizada no gabinete da Presidência da Câmara e contou com a presença do presidente Cláudio Rodrigues (Cidadania), do Secretário Stalin Cordeiro (Podemos), e demais parlamentares.



Após realizar o juramento e assinatura do termo de posse, Edmilson Bispo recebeu as boas-vindas do presidente da Casa e de todos os parlamentares. “Deus sabe o tempo de todas as coisas e cabe a nós termos paciência e aguardar. Exercer um cargo público é uma honra, pois servimos à população, somos responsáveis pela sociedade que vivemos”, pontuou o novo parlamentar.



A posse suplente foi realizada conforme previsto no parágrafo 2º, do artigo 32 do Regimento Interno da Casa Legislativa, e artigo 46, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município de Montes Claros.



O NOVO VEREADOR



Edmilson Bispo dos Santos, 51 anos, casado, tem três filhos e é natural de Urandi – Ba, residindo em Montes Claros desde 1985. Candidato a vereador pela 4ª vez, ficando como primeiro suplente com 1331 votos.



O vereador também é pastor da Igreja Pentecostal Ganhando as Nações, atua na área de ação social há 16 anos. Já foi coordenador de transporte e logística na Secretaria de Desenvolvimento Social, Coordenador de Administração Regional e Presidente da Associação do Bairro Novo Delfino."