No Bairro Major Prates, na região do Parque Municipal, vegetação pegou fogo ao anoitecer de ontem

Sexta 11/06/21 - 6h41

Divulgação do Corpo de Bombeiros:



M. Claros - Na noite desta quinta-feira (10), bombeiros do 7º Batalhão de Montes Claros deslocaram para atendimento de ocorrência de incêndio em vegetação no Bairro Major Prates em Montes Claros/MG. No local, tratava-se de um incêndio em vegetação ameaçando residências próximas. Diante da situação, e utilizando materiais e equipamentos adequados foi realizado o combate às chamas, debelendo assim o incêndio, eliminando o risco. Foram gastos aproximadamente dois mil litros d’água durante a operação de combate ao fogo.