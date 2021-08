Fogo proposital no prédio da antiga Facit. Pessoas roubavam a fiação elétrica

Domingo 15/08/21 - 7h28

Na Noite deste sábado ( 14/08/2021), militares do 7º Batalhão de Bombeiros, em Montes Claros, realizaram o combate a um incêndio em apoio a policia militar, no prédio da faculdade de ciências e tecnologia (Facit). Segundo os policiais militares havia duas pessoas que estavam colocando fogo no interior da edificação, ao perceber a chegada dos policiais, correram tomando sentido ignorado. ao chegar a edificação, a guarnição de bombeiros constatou ainda haver fogo no interior de uma sala; após analise da situação e feita a segurança da cena, com uso de uma linha direta e 100 litros de agua, foram eliminados os focos e realizado o rescaldo. foi constatado que os meliantes retiraram a afiação elétrica da edificação e logo em seguida, colocaram fogo para queimar o plástico e assim retirar o cobre. Após deixar o local em segurança, a guarnição de bombeiros deixou o local sob cuidados da policia militar.