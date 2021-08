BH deverá publicar, amanhã, decreto autorizando a volta das aulas presenciais no ensino superior a partir da semana que vem

Sexta 20/08/21 - 7h38

Minas já estuda voltar com as aulas presenciais na universidade, na semana que vem:





Pelo menos, é o que pode acontecer com a capital, BH.



O secretário municipal de Saúde confirmou a possibilidade.



Até aqui, apenas as aulas práticas e de laboratório podem ser realizadas presencialmente, na capital.



As aulas teóricas também serão permitidas, a partir de decreto que será publicado neste sábado ( dia 21).



O distanciamento entre os estudantes exigido em sala de aula passará a ser de um metro — pelas regras atuais, é de dois.



A mudança em BH valerá para todos os níveis de ensino e para escolas públicas e privadas.