Homem de 85 anos, com sintomas desde 23 de julho e internado, interrompe 8 dias sem morte por coronavírus em M.Claros. Nesta quarta, foram confirmados mais 75 casos

Quarta 25/08/21 - 18h27

"O setor de epidemiologia da Prefeitura de Montes Claros informa que mais 75 novos casos foram confirmados nesta quarta-feira (25/08), aumentando para 42.074 o número de casos positivos no município. São 34 homens e 41 mulheres com idades entre 0 a 77 anos. Todos sendo acompanhados pela Vigilância Epidemiológica. Mais 1 óbito foi registrado, aumentando para 947 o número de óbitos do município.- Homem de 85 anos, sentiu os primeiros sintomas em 23/07/21, estava internado e evoluiu para óbito no dia 24/08/21. "